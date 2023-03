LIVE | BBB wint fors in Eerste Kamer, Van der Plas belooft nu al: geen boeren onteigenen

BBB is op weg naar een monsterzege bij de Provinciale Statenverkiezingen. Na telling van 85 procent van de stemmen staat de partij met 15 zetels op ruime winst voor de Eerste Kamer. GroenLinks en de PvdA, die in de senaat één fractie gaan vormen, komen ook op 15 zetels. VVD verliest twee zetels. Van der Plas doet alvast een belangrijke belofte: BBB gaat alleen in provincies besturen als in het coalitieakkoord komt te staan dat boeren niet zullen worden onteigend. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.