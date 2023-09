LIVE | CDA-leider Bontenbal richt zich op afhakers: ‘Doe het niet’

Met een citaat van wijlen CDA-prominent Hannie van Leeuwen, richt CDA-leider Henri Bontenbal zich vrijdag tot 'alle mensen die de neiging hebben om af te haken'. ,,Doe het nu niet", zei Bontenbal in de lezing die naar de oud-politica is genoemd.

,,En als de partij op de rug ligt, dan ga je met des te meer elan proberen de partij weer op de benen te krijgen", citeert Bontenbal de in 2018 overleden CDA-prominent. Hij heeft naar eigen zeggen niets toe te voegen aan de woorden van Van Leeuwen. Zijn opmerkingen over 'afhakers' in de door jongerentak CDJA georganiseerde Hannie van Leeuwen-lezing werden met luid applaus ontvangen.

Van Leeuwen zou vandaag de dag kritisch zijn op haar eigen partij, denkt CDA-leider Henri Bontenbal. ,,Dat we te veel hadden meebewogen of te weinig hadden teruggeduwd." Eerder zei Bontenbal al dat het in zwaar weer verkerende CDA haar eigen verhaal de afgelopen tijd niet goed heeft gebracht. Volgens de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende opiniepeilingen, staat het CDA nu op vier tot acht virtuele zetels.

Naast de BBB, waarvoor Keijzer een bepalend gezicht wordt in de campagne, krijgt het CDA ook concurrentie van Nieuw Sociaal Contract, de partij van oud-CDA'er Pieter Omtzigt. Verschillende CDA'ers stapten al over naar die partij. Verwacht wordt dat Omtzigt goed scoort bij de verkiezingen van 22 november.

Van Leeuwen zou niet alleen kritiek hebben op haar eigen partij, maar ook boos zijn ,,op een overheid die voor de toeslagenouders en de mensen in Groningen geen schild was, maar een meedogenloos zwaard", aldus Bontenbal in zijn lezing. Van Leeuwen was jarenlang politiek actief voor het CDA, in onder meer de Tweede en Eerste Kamer. Zij stond bekend als markant politica die streed voor sociale zekerheid en solidariteit. Veel CDA'ers zien haar als de belichaming van het christelijk-sociale gedachtegoed.

Het CDA laat de doorgeslagen individualisering en ,,gebrek aan saamhorigheid en solidariteit" straks liever achter zich. Met het einde van het tijdperk-Rutte komt er volgens hem ook een einde ,,aan het dominante neoliberale discours van winstmaximalisatie, ieder voor zich en de Staat voor ons allen." Bontenbal zet zich daarmee ook verder af van liberale partijen als de VVD, waar het CDA onder vorige partijleiders Sybrand Buma en Wopke Hoekstra juist vaak mee optrok.