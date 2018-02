LIVE: Kamer stemt opnieuw over motie van wantrouwen tegen minister

Veel staatslieden bij herdenking oud-premier Ruud Lubbers

12:52 Bij de herdenkingsdienst voor oud-premier Ruud Lubbers zijn vandaag veel bekende oud-politici aanwezig. Lubbers, die vorige week overleed, wordt vanmiddag in familiekring begraven. Daarvoor is er voor genodigden om 12.00 uur een besloten herdenkingsdienst in de katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam.