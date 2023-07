LIVE I Partijen hakken in op elkaar na aangekondigd vertrek Rutte: ‘Campagnetruc’

Het debat is weer begonnen. Demissionair premier Mark Rutte, die zijn vertrek heeft aangekondigd, dankt collega's van links tot rechts voor hun aardige woorden over zijn vertrek. Hij waardeert dat zeer. Volgens hem is op vrijdagmiddag de conclusie getrokken: we komen er niet uit. ,,Er lagen best een hele hoop afspraken, maar feit is ook dat mijn partij zei: de impact van het beperken van die nareis is zodanig, dat als je die niet hebt, het pakket als geheel niet betekenisvol genoeg is.''