LIVE I VVD komt nog deze week met één kandidaat-lijsttrekker

PvdA-leider Attje Kuiken reageert geïrriteerd op de bijdrage van VVD-voorzitter Sophie Hermans: ,,Ik was niet van plan om op te staan, maar het is weer een hoop kwatsch wat ik hier hoor.'' Volgens haar was het kabinet niet gevallen 'als je echt betrokken was geweest' bij de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de aardbevingen in Groningen. Kuiken noemt het 'pure symboolpolitiek'. Hermans wijst erop dat de oppositie hypocriet is, omdat de oppositie al een motie van wantrouwen klaar had liggen.