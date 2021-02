Live in gesprek met Esther Ouwehand (PvdD): stel nu je vraag

Ouwehand is de vijfde lijsttrekker die te gast is in onze verkiezingsstudio in Rotterdam. Eerder gingen Lilianne Ploumen (PvdA), Lilian Marijnissen (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP) haar voor. Dinsdag 2 maart is Sigrid Kaag (D66) present in de studio.



Lezers konden de afgelopen tijd al vragen insturen aan de lijsttrekkers. Ook tijdens de uitzending is het mogelijk om mee te doen. De lijsttrekkers reageren op stellingen uit onze Kieswijzer en we spreken met mensen in het land over een actueel probleem.