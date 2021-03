LIVE | Lijsttrekkersdebat EenVandaag: ‘De afgelopen vier jaar was één grote sorrytour’

verkiezingen LIVE | Animo voor vervroegd stemmen klein, VVD verliest weer iets terrein, D66 stijgt in peiling

16:51 De eerste stembureaus zijn maandagochtend open gegaan voor de Tweede Kamerverkiezingen. Anders dan in andere jaren kunnen kiezers dit keer verspreid over drie dagen hun stem uitbrengen. Het is de bedoeling dat mensen uit risicogroepen maandag en dinsdag naar de stembus gaan. Uit cijfers van de zogenoemde stem-app blijkt dat het nog niet echt storm loopt bij de stemlokalen. Zo had in Rotterdam rond het middaguur 0,9 procent gestemd. In Den Haag was dat 2 procent. Mis niets van het laatste campagnenieuws in aanloop naar 15, 16 en 17 maart met ons verkiezingsblog.