LIVE | Rutte krijgt volle laag over tekort aan coronatesten: ‘Ik ben verantwoordelijk’

Politieke BeschouwingenPremier Mark Rutte krijgt in de Tweede Kamer de volle laag over het tekort aan coronatesten. De linkse oppositie én regeringspartij D66 snappen niet dat de testcapaciteit nog altijd niet op orde is. Ook zijn ze boos dat Rutte de ‘schuld’ geeft aan mensen die zich laten testen terwijl ze geen klachten hebben.

Mis niks met ons liveblog onder dit artikel

Rutte debatteert sinds 10.45 uur met de Tweede Kamer over de Prinsjesdagplannen van het kabinet. Op dag 2 van de Algemene Politieke Beschouwingen moet hij zich verweren tegen forse kritiek op het coronabeleid van het kabinet. Mensen moeten soms dagenlang wachten op een coronatest. Rutte erkent dat dingen niet goed gaan. ,,Er wordt met man en macht gewerkt aan het uitbreiden van de capaciteit’’, zegt hij.

De premier wijst erop dat er nog altijd Nederlanders zijn die zich laten testen zonder dat ze klachten hebben. Die opmerking valt verkeerd in de Kamer. ,,Het is geen uitje’’, reageert D66-fractievoorzitter Rob Jetten. ,,Mensen laten zich testen omdat ze zich zorgen maken over hun eigen gezondheid of de gezondheid van anderen.’’ Volgens SP-leider Lilian Marijnissen ‘verliest het kabinet de regie’. PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat Rutte niet naar anderen moet wijzen. ,,Ik ben altijd verantwoordelijk’’, reageert de premier.

Regionale maatregelen

De Tweede Kamer is bezorgd over de recente stijging van het aantal besmettingen. Morgen komt het kabinet met nieuwe, regionale coronamaatregelen. Wat die maatregelen precies zijn, wil Rutte niet zeggen. Regeringspartij CDA vindt het lang duren voordat er wordt ingegrepen. ,,Iedereen vraagt zich af: hoe lang duurt dit en wanneer wordt ons leven weer normaal?’’, aldus de premier. ,,Ik heb ook niet alle antwoorden. Er is nog mist, zowel op het gebied van het virus als op het gebied van de economie.’’

In eerdere debatten over het coronavirus beantwoordde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de meeste vragen over het coronavirus. Vandaag voert alleen Rutte het woord, namens het hele kabinet. Dat is gebruikelijk bij de Algemene Politieke Beschouwingen. De Jonge zit in vak K en fluistert de premier soms antwoorden in.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm Premier Mark Rutte © ANP