LIVE | Tweede Kamer legt coalitie op pijnbank om notulen ministerraad

De partijen willen weten waarom de regering in 2019 niet meteen alle stukken over de toeslagenaffaire deelde met de Kamer. Ook zullen ze opheldering vragen over de maandag vrijgegeven notulen, waarin de ene na de andere minister klaagt over al te kritische parlementariërs.

De kans is groot dat er opnieuw een motie van wantrouwen wordt ingediend door een aantal partijen, al is de vraag of deze een meerderheid kan halen. Het demissionaire kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. De bewindslieden van deze vier partijen komen allemaal in meer of mindere mate aan bod in de notulen.