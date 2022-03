LIVE | VVD en CDA leveren in maar blijven grootste landelijke partijen, nog één gemeente te gaan

- 99,7 procent van de stemmen is geteld, we wachten nog op Doetinchem en Lingewaard.

- Het landelijke opkomstpercentage was 50,3 procent. In 2018 lag dat op 54,9 procent

- Vooral de lokale partijen winnen. VVD en CDA blijven de grootste landelijke partijen , maar leveren wel zetels in

- Leefbaar Rotterdam blijft veruit grootste in Rotterdam, PvdA maakt enorme comeback in Amsterdam

- Partij veelbesproken Richard De Mos weer aan kop in Den Haag

- De burgemeester van Roermond heeft aangifte gedaan van het ronselen van volmachtstemmen in de gemeente