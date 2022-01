LIVE | Wilders gaat alsnog in gesprek met minister Yesilgöz van Justitie

Wie is wie in het nieuwe kabinet?

Wie is wie, en wie gaat welke functie vertolken in het nieuwe kabinet van premier Mark Rutte? Bekijk het hieronder in de interactieve afbeelding. Klik of tik op een icoon om extra informatie te bekijken. Moeite met de weergave op je telefoon? Bekijk de afbeelding via deze link, en kantel je scherm.

10 januari