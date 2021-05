LIVE | Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers: dalende trend lijkt door te zetten

Dat zei Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC en landelijk coördinator patiëntenspreiding vanmiddag in een bijpraatsessie met Tweede Kamerleden: ,,We hadden eerst maandenlang een stijging, vanaf 22 april zagen we een afvlakking en daarna zien we een verdere daling. De afgelopen dagen was de gemiddelde instroom beduidend lager dan rond de derde piek, ruim twintig procent scheelt het.”