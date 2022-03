Lokale partijen blijven de grootste én winnen meer terrein

De kiezer lijkt deze verkiezingen meer dan ooit te negeren. De opkomstcijfers in grote steden als Amsterdam (46, was 52 in 2018), Rotterdam (39 procent, was 47), Den Haag (43 procent, was 48) en Utrecht (56,4, was 59) zijn fors lager dan vier jaar geleden en op plekken zelfs historisch laag. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt van een ‘teleurstellende opkomst’. Landelijk lag het opkomstpercentage op 50,3 procent, het vorige dieptepunt was in 2014 nog 53,8 procent.

Bekijk hier de uitslagen: deze kaart wordt steeds geactualiseerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De eerste polls en uitslagen tonen een verdere verbrokkeling van het lokale politieke landschap. Alleen al in Rotterdam bemachtigen drie nieuwkomers een plek in de gemeenteraad, met Volt, Bij1 en Forum voor Democratie. Door de versplintering dreigt coalitievorming steeds lastiger te worden op veel plekken.

De opmars van de lokale partijen zet door, met nu 36,4 procent van de stemmen. Omgerekend zijn dat al 3398 van de in totaal 8237 raadszetels die nu zijn te verdelen over 333 gemeenten. Het CDA verliest wat, maar behoudt vooralsnog haar positie als ‘grootste landelijke partij’, met 11,2 procent van de stemmen. De VVD kan rekenen op 11,5 procent, al leveren de liberalen ook in. D66 blijft stabiel op bijna 8 procent van de zetels, de SP, PVV, PvdA en CU noteren allemaal een min, al verschilt de omvang van het verlies. De Partij voor de Dieren, Volt, Bij1, BvNL en Forum voor Democratie staan op winst.

Thierry Baudets Forum weet volgens de polls in meerdere steden een zetel in de raad te bemachtigen. ,,Op dit moment varen wij een pad dat niet door iedereen wordt gevolgd”, zei Baudet op de uitslagenavond in het Limburgse Baarlo. ,,Ik had misschien ietsje meer verwacht maar ben overall wel tevreden. Wat wij willen is zo anders. Dus wij zijn sowieso een minderheidsstandpunt.”

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Verder doet GroenLinks het verrassend goed in diverse steden, met een ruime winst in Nieuwegein, maar ook een plus elders. En in Rotterdam streeft de partij zelfs de VVD voorbij als tweede partij na Leefbaar Rotterdam. Partijleider Jesse Klaver reageerde opgetogen bij de uitslagenavond: ,,Ik had met alles rekening gehouden, maar wat we nu zien is ongelooflijk bijzonder.”

Opvallend is ook dat PvdA na een periode van neergang weer de grootste partij in Amsterdam lijkt te zijn geworden, net voor GroenLinks. Partijleider Lilianne Ploumen gooide er euforische toespraak tegenaan: ,,Hoe is het met jullie?! Goed?! Dat komt omdat Amsterdam rood kleurt! Wij zijn de grootste van Amsterdam!!!”

Vooraf werd al gevreesd voor de lagere opkomst. De oorlog in Oekraïne overschaduwde deze stembusgang. Peilers stellen dat die zorgen over de Russische invasie de aandacht voor deze verkiezingen wegdrukte. Diverse landelijke kopstukken kwamen ook niet toe aan campagnewerk.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: