Lokale politici Partij voor de Dieren willen dat bestuur opstapt: ‘Bestuur heeft partij onnodig geschaad’

Dat blijkt uit een geanonimiseerde brandbrief ondertekend door hen, waarover de NOS eerder berichtte. De briefschrijvers willen dinsdag voor 12.00 uur een reactie.

De lokale politici scharen zich achter Esther Ouwehand, de partijleider die geen lijsttrekker mag worden als het aan het bestuur ligt vanwege ‘signalen en informatie’ over mogelijke integriteitsschendingen door haar. ,,Het bestuur heeft gekozen voor escalatie en daarmee onnodig de partij geschaad. Hierdoor hebben wij geen vertrouwen meer in dit bestuur”, is te lezen in de brief.

Aanklacht

Ouwehand was een dag ervoor met een aanklacht tegen het bestuur gekomen, dat volgens haar niet meegroeit, weigert te professionaliseren en dat lokale afdelingen vaak in de oppositie dwingt. Ook beschuldigt de fractieleider één bestuurslid van ‘kwaadsprekerij’. Die aanklacht is volgens haar dan ook de reden dat het bestuur haar nu niet meer wil als lijsttrekker. ,,Ik vind het moeilijk om het een los te zien van het ander.”

Volgens partijvoorzitter Ruud van der Velden kwam Ouwehand echter pas met die brief nadat ze was geïnformeerd over de integriteitsmeldingen.

Herkenning

De briefondertekenaars herkennen het beeld dat Ouwehand van de partij schetst. ,,Velen van ons herkennen haar kritiek.” Een groot aantal van hen heeft voor de zomer over dezelfde punten een brandbrief naar het bestuur gestuurd, schrijven zij. Een interne oplossing is volgens hen onmogelijk gemaakt door het partijbestuur ,,toen het ervoor koos om in verkiezingstijd media te betrekken bij nog niet onderzochte signalen over integriteitsschendingen”.

Hiermee heeft het bestuur de partij geschaad in verkiezingstijd, vinden de ondertekenaars. Zij hebben dan ook geen vertrouwen meer in het partijbestuur en roepen de bestuurders op af te treden voor het congres van 24 september. ,,Wij hebben vertrouwen in Esther Ouwehand als lijsttrekker en partijleider”, is te lezen in de brief.

Eerder schaarde Christine Teunissen, de nummer twee van de PvdD in de Tweede Kamer, zich al achter Ouwehand: ,,Dit is een klap in het gezicht van Esther, onverdiend en hoogst asociaal.”

