'Londen zet eigen overgangsperiode op de tocht'

Europees toponderhandelaar Michel Barnier heeft dat vanmiddag gezegd tijdens zijn gebruikelijke praatje na afloop van een nieuwe onderhandelingsronde. ,,Ik begrijp de Britse houding niet. Ik hoop dat we dit tijdens onze volgende gesprekken kunnen regelen'', aldus Barnier.

Onmiddellijk na zijn uitspraken zakte het Britse pond. De Britten gooien de kont tegen de krib omdat ze over die nieuwe regels en wetten niet meer meebeslissen: ze hebben immers na eind maart volgend jaar geen Commissaris, geen ministers en geen Parlementsleden meer in Brussel. Bovendien wil Brussel snel kunnen ingrijpen als de Britten Europese regels niet volgen, niet via de Europese rechter die al snel een paar jaar nodig heeft voor belangrijke uitspraken. Brussel wil meteen kunnen ingrijpen.

Londen vindt dat ‘niet hoffelijk’, zo merkte Brits toponderhandelaar David Davis op. Barnier vindt ook die opmerking onterecht. ,,Er is geen spoortje van een gebrek aan hoffelijkheid, en ook niet van de wil om te straffen. Dat is volledig contrair aan de geest waarin ik werk. Maar als de Britten in die overgangsperiode in onze interne markt en douane-unie willen blijven, moeten ze ook onze regels aanvaarden. Het wordt tijd dat het Verenigd Koninkrijk de gevolgen aanvaardt van zijn zelfgekozen vertrek.''

Goede leerling

Volgens Barnier is het niet meer dan logisch dat de 27 resterende EU-lidstaten waken over de ‘integriteit’ van hun interne markt. Hij voegde eraan toe dat de Britten overigens de afgelopen decennia ‘een goede leerling’ waren: Brussel moest relatief weinig naar de rechter omdat de Britten Europese besluiten niet uitvoerden. ,,Maar het kan gebeuren, en voor dat geval moeten we regels hebben.”

Een ander belangrijk punt waarover de twee onderhandelingsdelegaties deze week spraken was de toekomst van de Iers/Noord-Ierse grens. Daarvoor liggen nog verschillende opties op tafel, maar één die nu zeker in de officiële stukken komt is dat niet alleen de Ierse republiek, maar ook Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de interne markt. De Britten zijn akkoord dat deze optie in de stukken komt, maar werken tussentijds nog aan andere oplossingen. De ondergrens voor welke oplossing ook is dat er geen ‘harde’ grens (met slagbomen en douane) tussen Ierland en Noord-Ierland komt.