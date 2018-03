Man die van tribune Tweede Kamer sprong: 'Het was een daad van liefde'

Hans Kamperman, die afkomstig is uit het Gelderse Groenlo, is al twee maanden op het Binnenhof in Den Haag aan het demonstreren is voor legalisering van (medicinale) cannabis. Gisteren sprong hij vanaf de publieke tribune in de Kamer met een strop om de nek naar beneden. Dankzij tijdig ingrijpen van omstanders en hulpdiensten heeft de Achterhoeker het overleefd.