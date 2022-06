Man ‘vecht zich’ binnen woning Wybren van Haga: ‘Hij riep iets over een mitrailleur’

De man drong gisteren de woning in Haarlem binnen en vroeg specifiek naar Van Haga. ,,Hij riep iets over een mitrailleur, vocht zich vervolgens letterlijk naar binnen en stond in de gang van mijn huis. Hij was duidelijk naar mij op zoek”, zegt Van Haga tegen deze site. Op dat moment waren medewerkers van een beveiligingsbedrijf toevalligerwijs bezig met de installatie van een nieuw alarm. ,,Zij hebben de man horizontaal naar buiten gewerkt en wisten daarmee erger te voorkomen. Ik ben die mensen echt ontzettend dankbaar.”

De agressieve man werd in bedwang gehouden tot de politie arriveerde. Zijn motief is vooralsnog onduidelijk. ,,Hij maakte volgens mijn gezin een verwarde indruk. Ze hoorden een hoop gegil en geschreeuw en zijn toen naar de keuken gegaan, waar ze de situatie hebben afgewacht. Ze zijn nog steeds heel erg aangeslagen dat zoiets in hun veilige omgeving kan gebeuren. Ik moet er niet aan denken als die grote, stevige kerels van het bedrijf niet aanwezig waren geweest.”

‘Bespottelijk’

Het is volgens Van Haga gebruikelijk dat de Tweede Kamer namens een Kamerlid aangifte doet als er sprake is van bedreiging of openlijke geweldpleging. ,,Het is te hopen dat dit verder adequaat wordt afgehandeld. Ik hoorde echter dat hij gisteravond alweer is vrijgelaten. Dat is volgens de politie gebruikelijk als iemand verdacht wordt van huisvredebreuk. Nou, ik vind het bespottelijk. Deze man timmert erop los en daar wordt vervolgens een beetje laconiek over gedaan. Het staat in schril contrast met de straffen die tegenwoordig worden uitgedeeld aan mensen die politici bedreigen.” Van Haga doelt onder andere op de man die tot een half jaar cel werd veroordeeld omdat hij met een brandende fakkel voor het huis van politica Sigrid Kaag stond.

Quote De schrik zit er bij mijn gezin goed in Wybren van Haga

Het is volgens Van Haga een groot probleem dat Kamerleden thuis worden geïntimideerd. Hoe de verdachte aan zijn adres is gekomen, is voor hem gissen. ,,Maar tegenwoordig kom je daar met een muisklik al snel achter. Dat is een zorgelijk fenomeen”, stelt het Kamerlid. Hij hoopt dat het nieuwe beveiligingssysteem en ‘een groot hek om zijn tuin’ een nieuw incident kunnen voorkomen. ,,De schrik zit er bij mijn gezin in elk geval goed in.”

Oproep in Tweede Kamer

In de Tweede Kamer deed Van Haga, ongeveer een uur na het incident, een oproep aan zijn medepolitici om te stoppen met elkaar voor van alles uit te maken. ,,Het gaat veel te ver nu.” GroenLinks-leider Jesse Klaver reageerde dat hij het verschrikkelijk vindt wat Van Haga is overkomen. ,,Heel veel sterkte met de situatie. We hebben helaas allemaal met bedreigingen te maken. Ik probeer er zelf zo min mogelijk over te spreken. Maar ik weet wat de impact daarvan is. Ik hoop dat de diensten er alles aan doen om de situatie onder controle te krijgen”, aldus Klaver.

Ook andere Kamerleden springen voor Van Haga in de bres. ‘We voeren het debat in het parlement, op de inhoud, juist om dit soort intimidatie te voorkomen. Wat een schrik is dit voor Wybren van Haga en zijn familie. Totaal onacceptabel’, twittert Volt-leider Laurens Dassen. ‘Hier wordt een volksvertegenwoordiger geïntimideerd. Wat een verschrikking, voor Wybren van Haga, zijn gezin én voor de democratie. Stop met deze waanzin!’ voegt Jan Paternotte (D66) toe.

De Haarlemse politie kan om privacyredenen niet bevestigen dat een man de woning van Van Haga is binnengedrongen. ,,Het kan zo zijn, maar wij delen daar geen informatie over. Ik kan het niet bevestigen.”

Vorig jaar meer verdachten van bedreigen politici voor de rechter Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vorig jaar 62 mensen voor de rechter gebracht op verdenking van het bedreigen van politici. In 2021 waren dit er nog 55. De stijging is mede het gevolg van ander beleid, dat erop is gericht verdachten ‘vaker dan voorheen te dagvaarden om op openbare strafzittingen te verschijnen’, zo legde het OM uit. In 2021 kwamen 588 meldingen binnen bij het Team Bedreigde Politici (TBP) van de politie Den Haag. Dit is iets minder dan in 2020, toen er 600 meldingen binnenkwamen. Als een melding van bedreiging wordt gedaan door een politicus, wordt de kwestie bekeken door het OM. In 2021 concludeerde het OM in 373 gevallen dat de melding een strafbare bedreiging betrof. In 2020 waren dat er nog 274. ,,Het bedreigen van politici is een hardnekkig probleem”, zegt het OM hierover. Veel van de bedreigingen vinden plaats op sociale media, zoals Twitter. Het is vaak ingewikkeld om te achterhalen wie achter de accounts zit. Het TBP richt zich alleen op bedreigingen aan het adres van landelijke politici, zoals ministers, Kamerleden en staatssecretarissen. In de meeste zaken die vorig jaar voor de rechter zijn gekomen, heeft de rechter een celstraf opgelegd, aldus het OM. Een deel van de bedreigingen is vorig jaar gedaan door minderjarigen. Door Bureau Halt zijn twee zaken afgehandeld en daarnaast zijn tien berispende gesprekken gevoerd. Dit gebeurt thuis in het bijzijn van de ouders.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: