Mark Rutte nog een keer premier? Meerderheid kiezers kan ermee leven

Verdachte móet voortaan naar slachtof­fer luisteren in de rechtszaal

13 oktober Verdachten van ernstige zeden- en geweldsmisdrijven zijn voortaan verplicht om aanwezig te zijn bij hun rechtszaak en de uitspraak. Ook moeten zij naar de slachtofferverklaring luisteren. Een wetsvoorstel dat dit regelt is aangenomen in de Tweede Kamer en heeft naar verwachting ook steun van een meerderheid in de Eerste Kamer.