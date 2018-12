May op bezoek bij Rutte: redt een ‘Ruttiaans inlegvel’ haar brexit?

Het is niet onlogisch dat premier May als eerste een bezoek brengt aan Rutte. Nederland is immers het meest gebaat bij een zachte brexit: een scheiding met een deal. Een no deal-scenario kost ons land miljarden, zo becijferde de Algemene Rekenkamer gisteren. Als iemand bereid is naar de zorgen van de Britse premier te luisteren, dan is het Rutte wel. Tegelijkertijd klinkt de boodschap uit alle EU-lidstaten eensluidend: er is een overeenkomst, er is geen plan B, onderhandeld wordt er niet meer. Tegelijkertijd liet minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gisteren al doorschemeren dat May welkom was onder het mom van ‘koffiedrinken kan altijd’.

Arm

Rutte begroet May bij aankomst dan ook hartelijk met drie zoenen. De Britse premier informeert naar de arm van haar Nederlandse collega. “It’s a bit better”, antwoordt die terwijl hij aan zijn rechterelleboog voelt. Als ze zich omdraaien richting de deuren van het Catshuis wijst Rutte naar de gevel. “No number 10 on it”, met een knipoog naar het adres van de Britse ambtswoning, 10 Downing Street – kortweg Number 10. Ook het Catshuis heeft huisnummer 10. Tijdens het ontbijt zal er niet zijn onderhandeld, May weet ook dat die deur dichtzit wat de EU betreft. Waarschijnlijker is het dat May meer garanties wil over de Ierse grenskwestie , het meest heikele punt voor het Britse parlement. Die zogeheten backstop, waarmee het Verenigd Koninkrijk onderdeel blijft van de douane-unie en zelf geen handelsverdragen met landen buiten Europa af kan sluiten, is de harde brexiteers binnen Mays conservatieve partij een gruwel. Ook de Noord-Ierse DUP-partij is tegen.

Inlegvel

Mogelijk wil May dat de garanties rond die grenskwestie nog eens op papier worden gezet in een inlegvel bij de brexitdeal. En wie heeft er meer ervaring met inlegvellen dan Mark Rutte? Hij wist het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne ermee te redden na een referendum waarin de meerderheid van de Nederlandse stembusgangers het verdrag afwees. Het kabinet-Rutte II zette in het document nog eens op een rijtje dat Oekraïne met het verdrag in de hand bijvoorbeeld geen aanspraak kon maken op EU-lidmaatschap.



En recenter redde een inlegvel de Nederlandse handtekening onder het VN-migratieverdrag van Marrakesh. Na politiek verzet onder leiding van Forum voor Democratie en de PVV legde Rutte III op een ‘post-it’ nog even vast dat het verdrag niet juridisch bindend was. Daardoor kon staatssecretaris Mark Harbers van Justitie het verdrag in Marokko gisteren gewoon ondertekenen.



Mogelijk denkt May nu aan eenzelfde Ruttiaans geitenpaadje in een ultieme poging tóch een meerderheid te winnen in haar parlement. Bronnen rond het kabinet stellen mee te willen denken over de manier waarop May haar brexitdeal presenteert, zónder te morrelen aan de inhoud van de overeenkomst waarover jarenlang is onderhandeld. “Dan gaat het over de aankleding van de etalage, maar niet over de inhoud van de winkel.” In een tweet zette EU-president Donald Tusk de deur daar naartoe gisteren ook op een kier.