Mbo’ers stromen nog altijd minder door naar hbo

Is buitenland­mi­nis­ter Blok de designated survivor tijdens Prinsjes­dag?

13:53 Is Stef Blok de designated survivor, de minister die tijdens Prinsjesdag niet in de Ridderzaal zit? Eén ding is zeker: de minister van Buitenlandse Zaken zit komende dinsdag níet in de Ridderzaal. Hij is in het Europees parlement in Straatsburg. Maar of hij daarmee ook de aangewezen overlevende is in geval van een ramp of aanslag, niemand die dat wil bevestigen.