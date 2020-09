Medische mondkapjes in verpleeghuizen 'ernstige' regio's

Hogeschool in opspraak om uitspraken docente: ‘Waarom zou ik Baudet niet mogen vermoorden?’

22 september De Haagse Hogeschool is maandagavond in ernstige verlegenheid gebracht nadat op sociale media een filmpje verscheen waarin te horen is dat een docente hardop fantaseert over ‘het vermoorden van Thierry Baudet’. Een woordvoerder van de onderwijsinstelling laat aan deze nieuwssite weten dat er intern onderzoek wordt gedaan naar de video. ,,Wij gaan dit uiteraard tot op de bodem uitzoeken. Wij willen precies weten wat er gezegd is.”