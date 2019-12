Meerderheid Kamerfracties ongelukkig met schrappen vergoeding astmacentrum Davos

Het Zorginstituut negeerde vorige week de uitkomst van een onderzoek - dat het zelf had opgezet - naar de voordelen van een hooggebergtebehandeling voor patiënten met de zwaarste vorm van astma. De onderzoekers constateerden dat een verblijf in Davos voor de groep leidt tot beter herstel dan een opname in eigen land. Volgens het Zorginstituut was het drie jaar durende onderzoek onder 170 lijders aan ernstig astma wetenschappelijk niet stevig genoeg onderbouwd.

Bruins nam het advies van het Zorginstituut deze week over tot ontsteltenis van longartsen, patiënten en oud-patiënten. Vanavond sloot het gros van de fracties in de Tweede Kamer zich in een spoeddebat aan bij de tegenstanders van sluiting van ‘Davos’. De minister werd alleen gesteund door zijn eigen VVD-fractie en coalitiepartner D66.

Huiswerk

Coalitiegenoten CDA en ChristenUnie wensten de rijen op het gevoelige dossier niet gesloten te houden. Het Zorginstituut moet zijn huiswerk over doen en een nieuw onderzoek gelasten, stelde parlementariër Carla Dik-Faber namens de ChristenUnie en de SGP. Het CDA miste een overgangsperiode en vond het besluit over het meer dan honderd jaar oude longinstituut in de Alpen te plotseling, zei Kamerlid Joba van den Berg.

Voor Bruins was het advies van het Zorginstituut bindend en onherroepelijk. ,,Beschouw het als een gerechtelijke uitspraak. We hebben het met dit besluit te doen’’, aldus de minister. Fleur Agema (PVV) ontplofte. ,,Er is nog altijd een Tweede Kamer die het laatste woord heeft over wat er wel en niet in het zorgpakket thuishoort. Het Zorginstituut is niet beslissend, nooit’’, brieste Agema. Bruins toonde zich uiteindelijk bereid de zaken nog eens op een rij te laten zetten en het besluit op nieuwe wetenschappelijke .inzichten te toetsen.