Meerderheid middeninkomens heeft geldzorgen: vooral betalen boodschappen problematisch

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 25.000 leden van het Opiniepanel. Hoewel het volgens het CBS blijkbaar goed gaat met de Nederlandse economie, is dat allerminst zo voor de financiële situatie van veel Nederlanders. Vanavond komt het kabinet bijeen over tal van crises die nu spelen in het land, maar de steeds verder oplopende prijzen moeten met stip bovenaan de agenda, vinden leden van het panel. De koopkracht houdt met afstand de meeste mensen in het land (64 procent) bezig.

In de praktijk lopen grote groepen al tegen betalingsproblemen aan. Zo heeft een meerderheid van de lagere inkomens (54 procent) en een kwart van de middeninkomens (26 procent) problemen met het betalen van de boodschappen. Drie op de tien (29 procent) van de lagere inkomens konden een energierekening de afgelopen tijd niet betalen. Ook 12 procent van de middeninkomens heeft recent problemen gehad met dat laatste.

Minister-president Mark Rutte is ook erg bezorgd over de koopkracht van de Nederlanders. Hij noemt dat een heel serieus probleem, waar een oplossing voor moet komen. Dat zei de premier na afloop van het stikstofoverleg van onderhandelaar Johan Remkes met de bankensector. Rutte en een aantal andere bewindslieden waren daarbij.

Rijk en arm zijn het eens: het kabinet moet nu lagere en middeninkomens compenseren. Het aantal mensen met zorgen over de eigen koopkracht is gestegen van een minderheid (44 procent) in maart, naar tweederde (67 procent) nu. Wat opvalt is dat na de lagere inkomens nu ook een meerderheid van de middeninkomens flinke geldzorgen heeft.

Overheidssteun cruciaal

Ondanks recente pogingen om dat tegen te gaan, ziet het kabinet de koopkracht van Nederlanders verder dalen. Vanavond houdt het kabinet beraad in het Catshuis. De roep om overheidssteun is luid: driekwart vindt dat het kabinet te lang wacht met ingrijpen. ,,Ze grijpen zoals altijd pas als het al te laat is’’, verklaart iemand. ,,Dat gebeurde ook met stikstof en de toeslagenaffaire. Gezinnen als die van mij gaan nu al kopje onder.”

Het kabinet moet meerdere vraagstukken oplossen. Het financiële vraagstuk hoort daarbij, zei de premier. De oplossingen voor de verschillende crises in Nederland moeten met elkaar in balans zijn, vindt Mark Rutte. Het coalitieoverleg van donderdagavond in het Catshuis in Den Haag zal zich echter met name concentreren op een vooruitblik naar de begroting, aldus de premier.

De helft van de lagere inkomens (49 procent) zegt dat overheidssteun voor hen zelfs cruciaal is om rond te komen, of dat zelfs dat waarschijnlijk niet genoeg zal zijn. De helft daarvan zegt minstens 250 euro extra per maand nodig te hebben. ,,Het gaat zo hard omhoog. Ik moet alleen aan energiekosten al honderden euro’s per maand bijleggen. Ik kan het me niet veroorloven om het termijnbedrag nog verder op te hogen, dus de eindejaarsafrekening wordt een ramp”, schrijft iemand wanhopig.

Door de oplopende inflatie stijgen de prijzen van veel levensmiddelen.

‘Compenseer lagere en middeninkomens’

De groeiende groep mensen die het lastig heeft, moet zo snel mogelijk gecompenseerd worden, vindt men. Dat betreft vooral de lagere en middeninkomens, ook een meerderheid van de mensen met hogere inkomens denkt daar zo over. Slechts 12 procent van de hogere inkomens vindt dat ook zij steun van de overheid moeten krijgen.

Maar die solidariteit heeft een grens: een ruime meerderheid van de hogere inkomens (69 procent) wil daar niet extra belasting voor betalen. Zij vinden dat zij al genoeg belasting betalen en dat de compensatie ergens anders vandaan moet komen.

Hoe moet het kabinet mensen compenseren? Ook al zijn de implicaties voor mensen soms lastig in te schatten, is overduidelijk waar het kabinet de compensatie volgens leden van het Opiniepanel vandaan moet halen: bedrijven die profiteren in deze crisistijden. 86 procent pleit voor een ‘meevalbelasting’ voor hen om koopkrachtgaten bij burgers te dichten. Ook het sneller en verder verhogen van het minimumloon of het meer belasten op vermogen in plaats van inkomen zijn populaire opties.

Maar of het genoeg is? Slechts een tiende (11 procent) heeft er vertrouwen in dat de overheid nu snel met maatregelen komt om het koopkrachtverlies op te vangen. 84 procent heeft dat niet. De Nederlandse economie mag dan groeien, de zorgen over de eigen portemonnee zullen voorlopig blijven.

