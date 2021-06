Meerderheid Tweede Kamer kan weer met Ruttes herwonnen rol leven

Waar Mark Rutte in april zijn politieke dood in de ogen keek, kan een meerderheid in de Tweede Kamer weer met zijn herwonnen rol leven. Een debat over de formatie toonde hoe Rutte zijn positie als spil terug heeft.

Daar stond vandaag, constateerde Farid Azarkan (Denk), weer de Rutte ‘zoals we hem kennen’. ,,Vol bravoure, business as usual.” Rutte erkende het met zoveel woorden: ja, hij heeft nu het ‘voortouw’.

Wankelde Rutte nog in april – na de mislukte verkenning (Pieter Omtzigt: functie elders) - inmiddels is hij dus weer leider in de formatie. En belangrijk daarbij: een meerderheid in de Kamer kan daarmee leven. Hij neemt nu samen met D66-leider Sigrid Kaag de pen ter hand om een soort conceptregeerakkoord te schrijven. Daar kunnen andere partijen dan aansluiting bij zoeken.

Fris en vrolijk

Kaag heeft er zin in. ,,We hadden nog lang rondjes kunnen blijven draaien. Maar wij gaan nu schrijven zodat andere partijen in augustus weer fris en vrolijk kunnen aanschuiven.”

De facto gaat het om het verleiden van het CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. VVD en CDA willen alleen met óf PvdA óf GroenLinks. En liefst nog met ChristenUnie. Maar dat ziet D66 nu nog als ‘onwenselijk’, die partij heeft liever PvdA én GroenLinks erbij.

'Tijd is een element' dat daarbij 'kan helpen', zei Rutte. Hij hoopt nog steeds PvdA en GroenLinks van elkaar los te weken. Maar het CDA spreekt van een 'betonnen zwemvest'. De partijen houden elkaar innig vast. Klaver: ,,Want op inhoud zouden we prima kunnen beginnen met onderhandelen." Kortom: een patstelling.

Geen stap verder

Misschien dat de vakantie nieuwe inzichten brengt, hopen ingewijden. Of levert het stuk dat Kaag en Rutte schrijven ‘vrolijkheid’ op om toch tot onderhandelingen te komen.

Op een doorbraak is op dit moment echter nog geen uitzicht, klaagt een deel van de oppositie wel. Deze week is het al honderd dagen sinds de verkiezingen. ,,Er is niets bereikt, jullie zijn geen stap verder gekomen”, zei Geert Wilders (PVV). Ook de SP zei dat het binnenskamers ‘tot vervelens toe’ over de inhoudelijke problemen van het land ging, maar het verslag van informateur Mariëtte Hamer ‘vol open deuren staat’. ,,Onze afweging is dat het kabinet Rutte-4 niet progressiever gaat zijn dan 1,2 of 3.”

Rutte sloeg na die woorden de armen tevreden over elkaar. Er wordt dus al onomwonden over zijn vierde kabinet gesproken.

