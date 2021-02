Meeste contactberoepen vanaf volgende week weer toegestaan

CDA-kop­stuk Pieter Omtzigt neemt gas terug: ‘Het was een veelbewo­gen jaar’

19 februari Pieter Omtzigt, de nummer twee op de kandidatenlijst van het CDA, neemt de komende tijd wat gas terug. In een korte telefonische reactie laat hij weten toe te zijn aan rust. „Het afgelopen jaar was veelbewogen en heel druk. En ja, dan is rust soms ook nodig.”