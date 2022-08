Mestprobleem kan gasvoorraad nog verder verkleinen

Aanleiding is dat Brussel waarschijnlijk een streep zet door de uitzonderingsregels waardoor Nederland meer mest mag uitrijden dan andere landen. Landbouwminister Henk Staghouwer heeft al gewaarschuwd dat boeren hier rekening mee moeten houden. De ChristenUnie-bewindsman verwacht dat boeren hierdoor meer kunstmest nodig zullen hebben. Maar voor de productie van kunstmest is veel aardgas nodig.



Kamerleden zijn uiterst kritisch. Zij vragen zich af of de minister wel voldoende doet om de uitzondering voor Nederland binnen te slepen. CDA-Kamerlid Derk Boswijk onomwonden: ,,Stel we krijgen als Nederland géén uitzondering, dan zullen boeren gaan aanvullen met kunstmest, terwijl dit met schaars aardgas wordt gemaakt. Dit slaat helemaal nergens op.’’



Volgens het CDA-Kamerlid ‘hebben boeren die zeggen dat ze er niets van snappen in Den Haag hier wel een punt’. Hij vindt dat ‘Staghouwer met de vuist op tafel moet slaan’ om de uitzondering voor elkaar te krijgen. En wil dat minister-president Mark Rutte in actie komt. ,,Dit is echt Chefsache, zo gevoelig dat je het niet aan anderen kunt overlaten. Stuur Rutte naar Brussel.’’ Begin september wordt duidelijk of Nederland de uitzonderingspositie behoudt.