Met terugkeer IS’er laait debat weer op: ‘Stel je voor dat we zo zouden zijn omgegaan met SS’ers’

Update Uit Syrië opgehaalde IS-vrouw Ilham. B. aangekomen in Nederland en woensdag voorgeleid

6 juni De Nederlandse IS-vrouw, Ilham B. uit Gouda, die gisteren is opgehaald uit Syrië wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Dat meldt het landelijk parket vandaag. De vrouw is vanochtend aangekomen in Eindhoven, meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze is aangehouden en zit vast.