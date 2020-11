Milieuclubs: Maak haast met invoering statiegeld op blikjes

,,Het aantal blikjes in de natuur daalt niet. De regering kan daarmee nu al concluderen dat de prestatiedoelstelling van 70 procent minder blikjes in het zwerfafval tegen het najaar van 2021 niet gehaald kan worden. Statiegeld op blikjes is daarmee onvermijdelijk.”

Tot in de loop van 2021

Van Veldhoven heeft afgesproken dat drankproducenten ‘tot in de loop van 2021' de tijd krijgen om het aantal blikjes in het zwerfafval terug te dringen. Lukt dat niet, dan voert ze statiegeld op blik in. De wetgeving daarvoor ligt al klaar op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het is de bedoeling dat er begin 2021 nog een meting binnenkomt van de zwerfafvalcijfers. Van Veldhoven: ,,Bij flesjes hebben we destijds, eerder dan was afgesproken, geconstateerd dat het doel niet meer haalbaar was en dat we wat extra tijd wilden nemen voor de invoering, in plaats van langer wachten. Het zou kunnen zijn dat zo'n afweging voor blikjes ook aan de orde komt. Maar daar moeten we eerst de nieuwe meting voor zien en dan zullen we dat wegen.”