Milieulobby: Krimp luchtvaart onvermijdelijk

Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vinden dat het tijd is voor ‘een fundamentele omslag’ in ons nationale vliegbeleid. Gezamenlijk doen zij een dringende oproep aan de minister: krimp van de luchtvaart is onvermijdelijk.



Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: ,,Wij roepen de minister op om harde grenzen te stellen. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart.” De luchtvaartsector is nu nog vrijgesteld van nationaal klimaatbeleid. ,,Wanneer de luchtvaart op dit tempo doorgroeit, is haar uitstoot in 2050 verdubbeld", aldus de clubs.