Minder C02, maar wie is het groenst?

De ondernemerspartij doet er alles aan om bedrijven niet tegen de haren in te strijken. Maar het zijn juist bedrijven die zorgen voor grootschalige milieuvervuiling. Die worsteling is terug te zien in het milieubeleid. Zo is er jarenlang gesoebat over een klimaatakkoord. Ja, er is nu een CO 2 -belasting voor bedrijven. Maar vanwege corona hoeft de industrie voorlopig niet de portemonnee te trekken. En ja, op papier stoot Nederland in 2030 volgens dat akkoord bijna de helft minder CO 2 uit dan in 1990. Maar in de praktijk liggen we niet op koers om dat doel te halen.