Minder frituur voor Kamerleden, verbod op eendenvlees en kunst langs de trap: Kamer vol ideeën

Volgens Kamerlid Eva van Esch moeten Kamerleden qua eetgewoonten in de spiegel kijken. Zo wordt er volgens haar te veel frituur aangeboden en gekocht in het restaurant in het parlement. ,,De helft van Nederland heeft overgewicht, wij moeten het goede voorbeeld geven. Er is nog veel meer mogelijk als het gaat om plantaardig eten.”

D66 vindt de ‘bel’ die te horen is bij de start van de plenaire debatten in de grote zaal van het Kamergebouw vervelend. Die bel laat weten dat in die zaal het debat begint, maar die is in het hele pand te horen, duurt een minuut en verstoort dus debatten die al in commissiezalen bezig zijn. ,,Die bel is superirritant en onbeschoft voor genodigden in de debatten die al eerder begonnen zijn”, zegt Joost Sneller. ,,De bel kan volgens mij uit in de commissiezalen, als is het maar om te laten zien dat die debatten net zo belangrijk zijn als de debatten in de plenaire zaal.”