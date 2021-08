Minderheidskabinet als laatste optie: ‘Het is lastig om rechtse meerderheid te verzilveren’

Video Kaag: Politieke druk op VS heeft niet gewerkt

27 augustus Door ‘onmogelijke tijdsdruk’ heeft geen van de landen die mensen evacueerden uit Afghanistan iedereen weg kunnen halen die daarvoor in aanmerking kwam. ,,De VS gaven minder tijd dan we hadden gehoopt’’, zei demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag. ,,We kunnen constateren dat politieke druk uit de internationale gemeenschap niet heeft gewerkt.”