Minister aan bedrijven: Haal jonge mbo’ers niet voortijdig van school

Deze site schreef gisteren dat mbo’ers zo in trek zijn nu de economie floreert, dat bedrijven studenten al voor hun het afronden van hun opleiding een baan aanbieden. VVD-Kamerlid Bart Smals vindt het ‘fantastisch’ dat er steeds meer waardering is voor mbo’ers, maar stelt dat het wegkapen toeneemt. ,,Als werknemers later een nieuwe stap willen maken in hun carrière, lopen ze tegen het probleem aan dat ze geen diploma hebben. Wat doet de minister hieraan?”



Van Engelshoven noemt deze zogeheten groenpluk ‘een onwenselijk verschijnsel’. Maar volgens haar is het nog niet duidelijk wanneer het om reguliere schooluitval gaat of om het weglokken met een baan. De D66-bewindsvrouw wil dat bedrijven een intentieverklaring tekenen waarin werknemers van een werkplek een leer-werkbaan maken, waardoor mbo-studenten alsnog hun diploma kunnen halen. ,,Zet ook uw handtekening”, zo riep ze bedrijven op.