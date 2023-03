Minister Adriaansens: ‘Niet overtuigd dat extra klimaatmaatregelen nodig zijn’

Afgesproken is dat de CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 55 procent is teruggebracht, het streven is 60 procent. In 2050 moet ons land helemaal ‘klimaatneutraal’ zijn. Eerder berekende het Planbureau voor de Leefomgeving dat alle maatregelen die het kabinet al heeft bedacht niet voldoende zijn om dat doel te halen. De werkgroep moest uitsluitsel geven over hoeveel de CO2-uitstoot voor 2030 extra omlaag moet en hoe dat kan worden bereikt. Volgens Adriaansens heeft de werkgroep niet alle al afgesproken kabinetsplannen meegenomen in haar rapport.