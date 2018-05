Minister: Agent met trauma sneller en beter behandelen

Grapperhaus reageerde op vragen van VVD-Kamerlid Arno Rutte. De Nederlandse Politiebond (NPB) zei vanmorgen tegen deze redactie dat agenten die een met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) onvoldoende hulp krijgen van de politieleiding. Volgens voorzitter Jan Struijss wordt er bij dit soort mensen vaak aangestuurd op ontslag. ,,Je krijgt niet het luisterend oor dat je nodig hebt; je krijgt een jurist op je dak.’’ Met een zwartboek met daarin verhalen van agenten met PTSS probeert de NPB de korpsleiding ervan te overtuigen dat de zorg onvoldoende is en beter moet. ,,Ik trek me dit aan, daar heb ik geen zwartboek voor nodig", aldus de bewindsman, die vorige maand met meerdere agenten met PTSS heeft gesproken. ,,Dat waren de meest indrukwekkende gesprekken die ik de afgelopen jaren gevoerd heb. Agenten komen in hun werk vreselijk dingen. En niet één keer, maar echt heel vaak."

Plan van aanpak

Grapperhaus benadrukt dat er recentelijk een nieuw plan van aanpak rond ziekteverzuim bij de politie is opgesteld, waarbij uitvoerig wordt stilgestaan bij agenten met PTSS. ,,Daar staat onder meer in dat het aantal case managers wordt vergroot, om klachten sneller in behandeling te kunnen nemen", zegt hij. ,,Leidinggevenden moeten daarnaast beter worden getraind om die signalen eerder te herkennen."



In plaats van erkenning krijgen agenten met PTSS-klachten een jurist van de het korps op hun dak, stelt de NPB. ,,Het is én én", reageert Grapperhaus. ,,De politie moet als goed werknemers hulp bieden bij agenten met PTSS. Daarbij gaat het niet alleen om een behandelingstraject, maar ook om het vergoeden van schade. Het draait dus om zowel hulp bij de klachten als juridische bijstand.