Minister: Anorexiazorg is mijn grootste hoofdpijndossier

,,Dit is het dossier waar ik me het meeste zorgen over maak’’, zei De Jonge vanmorgen tijdens een debat over jeugdhulp in de Tweede Kamer. De minister ziet twee hoofdoorzaken: ten eerste wordt bij mensen met anorexia te laat de juiste diagnose gesteld en daarmee de ernst van de hulpvraag onderkent. Daarnaast is er wel geld, maar is de juiste begeleiding - zowel lichamelijk als geestelijk - vaak niet onmiddellijk’voorhanden.



De gemeenten zijn sinds de decentralisatie in 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, en dus ook voor de complexe anorexiazorg. Bij gemeentekoepel VNG ligt ook een zak geld voor deze specifieke hulp. De minister ziet sindsdien ‘genoeg casuïstiek’ om te concluderen dat er iets goed mis is, maar een stuurgroep onderzoekt momenteel waar het exact spaak loopt.