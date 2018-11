Minister: bijdrage aan Brussel mogelijk miljarden hoger

Minister hoopvol over doorstart ziekenhui­zen Flevoland

7 november Zorgminister Bruno Bruins is ‘hoopvol en opgelucht‘ dat er een aantal vertrouwenwekkende partijen zijn die geïnteresseerd zijn in een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. Dat laat hij vanavond aan de Tweede Kamer weten.