Minister Blok grijpt in na inzameling door Eritrees ambassadekantoor

Hoogste diplomaat van Eritrea moet Nederland verlaten

17 januari De hoogste Eritrese diplomaat in Nederland moet zijn biezen pakken. Het kabinet heeft Tekeste Ghebremedhin Zemuy tot persona non grata verklaard. Dat is in de diplomatie een bijzonder zware maatregel. De laatste keer dat ons land een diplomaat tot ongewenst verklaarde, was in 2012. Toen moest de Syrische ambassadeur vertrekken.