Minister Blok: Navo moet eensgezind optreden tegen Rusland

Dreigen met wapengekletter is niet aan de orde, aldus Blok. ,,Ik vind het onverstandig om in dit soort heel gespannen situaties - de wereld is echt onveiliger dan in het verleden - te speculeren over wat je allemaal kunt doen. We moeten helder zijn dat deze acties van Rusland onacceptabel zijn. En dat we met ze om de tafel willen om het uit te praten’’, aldus de bewindsman.



Eensgezindheid binnen de Navo is daarbij van het grootste belang, benadrukt Blok. ,,De Navo is echt wel een kracht waar je rekening mee moet houden als Russische Federatie. We zien gelukkig dat Rusland heeft aangekondigd doorgangen op de Zee van Azov te openen.''