Minister Blok woest over kritiek: ‘Inzet voor Ewold Horn was enorm’

Ewold HornMinister Stef Blok van Buitenlandse Zaken noemt het ‘onzin’ dat Nederland te weinig zou hebben gedaan om de vorige week doodgeschoten gijzelaar Ewold Horn te bevrijden. De minister is woest over de kritiek van een ex-gijzelaar.

In een interview met deze krant zei de Australiër Warren Rodwell blij te zijn dat hij geen Nederlandse onderdaan is. ,,Ewold was simpelweg een vergeten verhaal’’, aldus Rodwell, die in 2012 door de Filipijnse terreurgroep Abu Sayyaf werd ontvoerd. Dezelfde groepering hield Horn ruim zeven jaar vast. De Groningse vogelspotter werd vorige week doodgeschoten bij een ontsnappingspoging.

Minister Blok vindt het ‘volkomen onterecht’ dat Rodwell stelt dat de Nederlandse regering veel meer had kunnen doen om Horn vrij te krijgen. ,,Nederland heeft zich enorm ingezet, in nauwe samenwerking met de Filipijnse autoriteiten’’, zegt Blok. ,,De mensen die hierbij betrokken zijn geweest wordt enorm tekort gedaan door te suggereren dat hier niet met alle macht aan gewerkt is.’’

Wat Nederland precies heeft gedaan, wil Blok niet zeggen. ,,Omdat zulke ontvoeringen helaas van tijd tot tijd voorkomen, is van groot belang dat we niet aan de grote klok hangen op welke manier we optreden. Dat dient geen enkel belang voor Nederlanders die in de toekomst onverhoopt ook in zo’n situatie terecht komen.’’

Vreemd

Ook de voormalige Filipijnse welzijnswerker Victor Taylor had kritiek op Nederland. Hij staat al jaren in contact met machthebbers in het gebied waar Horn werd ontvoerd. Taylor bemiddelde als tussenpersoon bij de vrijlating van verschillende gijzelaars en bood ook het Haagse ministerie van Buitenlandse Zaken hulp aan.

,,Ik ben ervan overtuigd dat we vooruitgang hadden kunnen boeken als we iets hadden gedaan, maar de Nederlandse regering wilde dat blijkbaar niet’’, zei Taylor vorige week tegen deze krant. Volgens hem was het vreemd dat Horn na ruim zeven jaar nog altijd niet was vrijgelaten.