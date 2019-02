Minister Bruins overleeft motie van wantrouwen makkelijk

Alleen de PVV, de Partij voor de Dieren en Denk steunden de verregaande SP-motie tegen de bewindsman. De socialisten dienden de motie van wantrouwen in omdat zij vinden dat de volksgezondheid in gevaar is in Lelystad en Urk door een gestegen ritduur van ambulances in die regio.

Sinds de sluiting van de MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad loopt de gemiddelde ritduur op tot boven de 45 minuten, en dat is een deel van de Tweede Kamer een doorn in het oog. Veel partijen, ook vanuit de coalitie, hadden in een debat gisteren felle kritiek op minister Bruno Bruins.

Wettelijke norm

Die hamerde erop dat de norm die wettelijk is vastgelegd - binnen 15 minuten na een 112-melding moet een ambulance bij de patiënt zijn - nog wel wordt gehaald.

Vooral over het vervoer van zwangere vrouwen die op het punt van bevallen staan, maken veel Kamerleden zich zorgen. Voor Fleur Agema (PVV) was de maat vol. ,,Dit is zo schandalig, dat de vertrouwensvraag aan de orde is”, zei ze. Uiteindelijk diende haar collega van de SP, Henk van Gerven, een motie van wantrouwen in.