Minister buigt voor Brussel: toch nieuwe vluchten op Lelystad Airport

In het regeerakkoord staat expliciet de wens dat Lelystad louter gaat dienen als overloopluchthaven voor vakantievluchten vanaf Schiphol. Zo kan onze nationale luchthaven zich richten op de spilfunctie binnen Europa voor intercontinentale reizigers.

Zelfstandige groei van Lelystad was daarbij geen optie, voegde een Kamermeerderheid later nog toe. Minister Van Nieuwenhuizen heeft de afgelopen maanden meermaals tevergeefs geprobeerd deze constructie erdoor te krijgen in Brussel, maar stuitte keer op keer op verzet. Nu heeft ze de handdoek in de ring gegooid.

Het was de bedoeling dat Lelystad Airport uiteindelijk zou toegroeien naar 45.000 vakantievluchten per jaar, volledig gevoed vanuit Schiphol. In het nieuwste plan voor de regionale luchthaven, dat de bewindsvrouw vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wordt uit een compleet ander vaatje getapt.

Prioriteit

Het is nu de bedoeling dat de komende paar jaar voor de eerste 25.000 plekken op Lelystad Airport prioriteit wordt toegekend aan vakantieverkeer dat afkomstig is van Schiphol. In 2023 vindt een evaluatie plaats waarna Brussel zal oordelen ‘of er voldoende ruimte is voor nieuwe toetreders binnen het systeem Schiphol/Lelystad Airport’.

De komende jaren werkt de Europese Commissie echter ook aan nieuwe regels en Nederland lobbyt ervoor dat er dan meer ruimte ontstaat om nationaal selectief te zijn met het toelaten van nieuwe vluchten. Momenteel geven de regels nog zeer veel vrijheden aan toetreders.

De minister hoopt dat aanpassingen in het beleid van Brussel uiteindelijk ‘verder zullen bevorderen dat zoveel mogelijk van de overige 20.000 vliegtuigbewegingen op Lelystad worden benut door overloopverkeer‘, zodat op Schiphol extra ruimte vrij komt voor intercontinentaal verkeer.

Misschien wel 20.000 nieuwe vluchten

Maar het is inmiddels uitgesloten dat Lelystad niet zelfstandig groeit. Want in het slechtste geval, wanneer Brussel zijn poot stijf houdt, moet Lelystad Airport uiteindelijk misschien wel 20.000 nieuwe vluchten accepteren. En dat getal is een horrorbeeld voor de Tweede Kamer.

,,U schetst nu wel het zwartste scenario’’, zegt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. ,,In theorie zou het maximaal om 20.000 vluchten kunnen gaan, maar in werkelijkheid verwacht ik dat het helemaal niet zo ver komt. We gaan ons best doen in Europa om te zorgen dat de regels gunstiger worden voor selectief beleid.’’