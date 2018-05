Minister geeft SP-Kamerlid kraamcadeau

Kwint, recent vader geworden van dochter Féline, nam deel aan een debat over cultuureducatie. ,,Met cultuur kun je niet vroeg genoeg beginnen'', beaamde Van Engelshoven, die een tasje achter haar stoel vandaan haalde. ,,Ik wil de heer Kwint toch een klein kraamcadeautje geven.''



In het tasje, dat Van Engelshoven via de bode aan Kwint aanbood, zat een Rijkswachter uit het Rijksmuseum, een houten pop gemaakt van dozen die het Amsterdamse museum gebruikte tijdens de verbouwing, gecombineerd met gerecycled verpakkingsmateriaal. ,,Deze heeft een zwaard'', voegde de D66-bewindsvrouw toe. ,,Dat past wel bij de heer Kwint.'' Het SP-Kamerlid is fervent vechtsporter en houdt van harde muziek als hardcore punk.



,,Mijn dank is groot'', reageerde een verraste Kwint, die het cadeautje later in een appje ‘heel tof’ noemt. Grappend: ,,Gaat die motie van wantrouwen tegen de minister toch weer de kast in.''