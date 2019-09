Minister: geen boa’s voor handhaving boerkaverbod

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid voelt er niets voor om ook boa’s in te zetten om het boerkaverbod te handhaven. Regeringspartij VVD had daarom gevraagd. Nu mag alleen de politie boetes uitdelen. Het kabinet vindt het te vroeg voor extra maatregelen.

Quote Ik kan niet zeggen dat de wet perfect werkt, maar ook niet dat die niet werkt Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken Een meerderheid in de Tweede Kamer is ontevreden over de manier waarop het kabinet het verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, ziekenhuizen en overheidsgebouwen heeft ingevoerd. Tijdens een debat kreeg verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de volle laag: zo noemde VVD-Kamerlid Dennis Wiersma de uitvoering ‘belabberd’.



De VVD’er vroeg aan minister Grapperhaus om boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) de bevoegdheid te geven om boetes uit delen. Nu mogen alleen agenten het boerkaverbod handhaven, maar in verschillende steden heeft de politie aangegeven dat dit niet de hoogste prioriteit heeft.

Volgens Grapperhaus is het ‘te vroeg’ om ook boa’s in te schakelen. ,,Daarvoor is nu geen aanleiding, vanwege het zeer beperkte aantal incidenten’’, vindt de minister. In de eerste maand van het boerkaverbod, afgelopen augustus, is er bij OV-bedrijven 35 keer melding gemaakt van een boerkadraagster in het openbaar vervoer.

Niet direct boete

Grapperhaus hamert erop dat het bij de handhaving van het boerkaverbod volgens hem draait om ‘de-escalatie’. Eerst kunnen medewerkers van instellingen of OV-bedrijven een boerkadraagster aanspreken. Als die persoon de boerka dan niet af wil zetten of weg wil gaan, kan de politie worden ingeschakeld. Ook die geeft dan niet meteen een boete. Alleen als de boerkadraagster blijft weigeren te vertrekken, mag de politie de vrouw op de bon slingeren.

,,De opzet van de wet is niet om zoveel mogelijk boetes uit te delen’’, zegt ook minister Ollongren. ,,De opzet is om gedrag te veranderen.’’ Volgens haar kan het zo zijn dat het boerkaverbod ertoe leidt dat vrouwen geen gezichtsbedekkende kleding meer dragen op plekken waar dat niet mag. Dat mogelijke positieve effect is minder zichtbaar dan incidenten die de media wél hebben gehaald, zo zegt Ollongren.

Buschauffeur

Zij ging tijdens het debat in op een aantal incidenten. De D66-bewindsvrouw zegt onder meer dat een buschauffeur in Limburg, die in augustus weigerde een boerkadraagster mee te nemen, níet door zijn werkgever op de vingers getikt had moeten worden. Arriva liet weten dat de buschauffeur de vrouw niet had mogen weigeren, omdat alle Nederlandse vervoerders hebben afgesproken het verbod niet te handhaven.