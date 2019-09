Minister grijpt in bij top falend CBR, Pier Eringa schiet te hulp

Om de doorlooptijden snel te verbeteren, vindt de bewindsvrouw het vergroten van het aantal medisch adviseurs en een efficiëntere inzet hiervan ‘cruciaal’. In juli had het CBR een capaciteit van 75 artsen en momenteel wordt hard gewerkt aan het werven en opleiden van extra medische adviseurs.



Morgenavond debatteert de Tweede Kamer over de problemen bij het CBR. Roy van Aalst (PVV) zegt in reactie op de nieuwste brief: ,,We zijn blij met de nuchtere Pier Eringa aan het roer. Zoals de PVV al eerder zei: met de botte bijl door die organisatie. Op korte termijn schoon schip maken! Daar hebben al die gedupeerden recht op. De minister durfde vooralsnog niet door te pakken. Time is up!!!”



Ook VVD‘er Remco Dijkstra laat weten het goed te vinden dat minister Van Nieuwenhuizen de top opschudt. ,,Dat kon niet langer uitblijven.” Hij wil dat er snel vooruitgang wordt geboekt bij het CBR. ,,Mijn mailbox stroomt nog over met nare verhalen, dat moet afgelopen zijn. Voor die mensen.”



De SP is nog niet tevreden. Kamerlid Cem Laçin: ,,De minister haalt er nu mensen bij en vervangt de top, terwijl de problemen zijn ontstaan door beslissingen die zij heeft goedgekeurd. Naast ingrijpen moet de minister met een ruimhartige regeling komen voor iedereen die is getroffen door het falen van het CBR, dat ga ik morgen van haar eisen.”