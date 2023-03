Minister handhaaft vier-ogenprincipe kinderopvang: bij te weinig personeel desnoods groepen sluiten

Minister van Sociale Zaken Karien van Gennip wil vasthouden aan de regel dat er in de kinderopvang altijd iemand meekijkt of meeluistert met de pedagogisch medewerker. Kinderopvanglocaties moeten in het uiterste geval groepen sluiten als zij zich niet aan dit vier-ogenprincipe kunnen houden. Het personeelstekort in de sector mag geen excuus zijn.

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang zegt meldingen te krijgen dat het vier-ogenprincipe - verplicht na de misbruikzaak rond Robert M. - niet altijd meer gehanteerd wordt. Ook zegt de vereniging meer signalen te krijgen van grensoverschrijdend gedrag, zoals ongeduldige medewerkers en kinderen die bij hun arm worden gegrepen.

‘Uitermate gevaarlijk’

Advocaat Richard Korver, die vele tientallen ouders bijstond in de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M., schrok ook van het nieuws dat de regel in de praktijk in de knel komt. Het is volgens hem ‘uitermate gevaarlijk’ dat in de kinderopvang de veiligheidsregel in het gedrang komt waarbij altijd iemand anders moet meekijken of -luisteren met een pedagogisch medewerker. ,,Als je dit minimum weghaalt, zak je door het ijs.”

Korver noemt het ‘slechte prioritering’ dat, vanwege personeelstekorten in de kinderopvang, deze regel nu wankelt. ,,Uit onderzoek blijkt dat het risico op misbruik en mishandeling van kinderen stijgt als het toezicht niet op orde is. Dus dit is een onzalig idee. Opvangorganisaties lopen hierdoor een verhoogd risico.”

Quote Als overheid heb je een dure plicht om te zorgen dat deze situatie niet kan optreden Richard Korver

Mensen die kinderen misbruiken zoals in de Amsterdamse zedenzaak hebben volgens de advocaat vaak ‘een ernstige afwijking en ze zullen alles doen om op plekken met kinderen hun slag te slaan’.

De enige oplossing, in tijden van personeelstekorten, is volgens Korver minder kinderen aannemen op de opvang. ,,Want de risico’s zijn anders te groot, de prevalentie bij kindermisbruik is hoog. Als overheid heb je dus een dure plicht om te zorgen dat deze situatie niet kan optreden.”

Groepen sluiten

Minister Van Gennip is dat met Korver eens. Zij zegt in een reactie dat de veiligheid van kinderen in de kinderopvang altijd gewaarborgd moet worden. Kinderopvanglocaties zijn zelf verantwoordelijk voor een veilige omgeving, aldus Van Gennip. ,,Indien zij twijfelen of de veiligheid van kinderen gegarandeerd kan worden, moeten zij verstandig handelen en in een uiterst geval groepen sluiten.”

Van Gennip piekert er niet over vanwege personeelskrapte het vier-ogenprincipe overboord te zetten. ,,Ik ben niet voornemens om deze los te laten aangezien het waarborgen van de veiligheid van kinderen ondanks de krapte prioriteit blijft.”

Volgens Van Gennip is er ‘geen simpele oplossing’ voorhanden om de personeelsproblemen weg te werken. Meer sectoren hebben daar momenteel last van. Wel zegt zij samen met de kinderopvangsector te werken aan acties die de personeelstekorten in de kinderopvang moeten verkleinen. Zo is er een arbeidsmarktcampagne en wordt er ingezet op het aantrekken van zij-instromers. Ook mogen medewerkers die nog in opleiding zijn eerder voor een groep staan.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: