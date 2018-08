Minister: Hard optreden bij intimidatie lokale bestuurders

Grapperhaus wil nog niets zeggen over de identiteit van de bestuurder van de auto die met gasflessen aan boord het gemeentehuis heeft geramd. Ook over diens vermoedelijke motieven spreekt hij zich niet uit. ,,We moeten in alle rust het onderzoek een kans geven'', zegt de minister. Hij wijst erop dat dat onderzoek wel wordt bemoeilijkt omdat de bestuurder bij de aanval is omgekomen.



,,We gaan hard in tegen het op enigerlei wijze intimideren of lastigvallen van lokale bestuurders, collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en ik", benadrukt de bewindsman. ,,We zetten alle middelen in om dat soort mensen op te pakken."