Minister Kaag na oproep superster Rihanna: Zie je snel!

In haar in het Engels geschreven tweet schrijft Rihanna, vertaald: 'Hi Sigrid Kaag en Mark Rutte. Ik weet dat Nederland in februari pleitte voor wereldwijd onderwijs, dus ik zou graag willen dat jullie me steunen! Gaan jullie 100 miljoen dollar geven voor GPforEducation op het Global Citizen Festival op 29 september? Dank je!' De zangeres sluit af met Clara Lionel Foundation , haar stichting voor hulp aan kinderen in arme landen. Haar tweet is inmiddels al meer dan 2600 keer gedeeld en ruim 16.000 keer geliket.

Festival

'Dit klinkt ons als muziek in de oren', reageert Kaag gevat, eveneens via twitter. Ze zegt in de tweet niet toe extra te investeren, maar wil Rihanna wel graag ontmoeten om te praten over het onderwerp. Die ontmoeting zou dan volgende maand plaats moeten vinden tijdens een festival van de organisatie Global Citizen in New York, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Global Citizen zet zich in om extreme armoede in de wereld uit te bannen en wordt gesteund door Rihanna.



Rihanna heeft als ambassadeur van Global Partnership for Education al vaker politiek leiders opgeroepen te investeren in onderwijs in ontwikkelingslanden.