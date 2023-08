Minister maakt zich zorgen over rechten van lhtbi’ers en homohaat: ‘Wind waait uit verkeerde hoek’

Nieuwe leiders moeten een duidelijke boodschap hebben: ‘Yes we can’

Politiek Nederland is hard op zoek naar nieuwe leiders, nu Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge (CDA) hun vertrek hebben aangekondigd. Experts over waar een politiek leider aan moet voldoen? ,,Tien jaar geleden was het makkelijker om een leider te zijn zonder een al te sterke visie of verhaal.’’