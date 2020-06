Minister: Minimumprijs vliegtickets van 35 euro tegen EU-regels

Jesse Jackson in brief aan Mark Rutte: stop met Zwarte Piet

15:14 Jesse Jackson heeft Mark Rutte verzocht om door te pakken met de afschaffing van Zwarte Piet in Nederland. In een woensdag verstuurde brief aan de premier dringt de beroemde Amerikaanse burgerrechtenactivist aan op verdere maatregelen om de raciale karikatuur in de ban te doen.